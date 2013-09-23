بشرة الرجل حتى سن الـ30 تكون أكثر شباباً عن المرأة

سعيا لحماية البشرة من الشيخوخة وللحصول على بشرة جميلة ومفعمة بالحيوية، ينصح أطباء التجميل فى ألمانيا بالمحافظة على نظافة البشرة واستعمال الكريمات الملائمة وعدم الإفراط فى استعمال الكريمات المليئة بالدهون.

ذكر موقع " Deusche Welle " أن سبب ظهور البثور الحمراء لدى البعض يرجع إلى اهتمام الزائد ببشرة، حيث يعتقد أن البشرة الجافة بحاجة إلى دهون كثيرة، ما دفعها لاستعمال مراهم غنية بالدهون لمدة طويلة لتحصل بذلك على نتائج عكسية.

وأضيف إن البشرة تحتوى على جميع المواد التى تحتاجها للتكيف مع الوسط المحيط والإفراط فى استعمال الكريمات بهدف العناية جيدا يدفعها إلى الكسل وعدم إفراز المواد اللازمة.

ورغم الآثار السلبية للعناية الزائدة بالبشرة، إلا أن الطبيب ينصح بعدم إهمالها والعناية بها بأسلوب متوازن، بالإضافة إلى ضرورة تنظيفها باستمرار.

وأشير إلى إن الماء وحده لا يكفى لتنظيف البشرة إذ لابد من استخدام مستحضرات لا تحتوى على مادة الصابون القلوية التى تجفف البشرة، وفيما يتعلق بكريمات العناية بالبشرة ينصح بضرورة تحليل البشرة لتحديد نوعيتها ومعرفة الكريم المناسب.

وهو ما قام به الأطباء لعلاج الإحمرار فى البداية تم استبعد المواد المليئة بالدهون، واستعمل مضاد حيوى نسبة الدهون فيه قليلة، فالكريمات التى نسبة الدهون فيها عالية لا تناسب بشرتها.

وجدير بالذكر أن الاهتمام بالبشرة لم يعد مقتصرا على النساء فحسب، إذ تشير الإحصائيات الألمانية إلى منافسة الرجال للنساء فى استخدامهم لمستحضرات العناية بالبشرة، حيث إن اهتمام الرجال ببشرتهم أمر منطقى مبررا ذلك باختلاف نوعيتها عن بشرة النساء، لأنه حتى سن الـ30 تكون بشرة الرجل مشدودة أكثر من بشرة المرأة، فهى مكونة من طبقات خلايا أكثر وتحتوى على كمية أكبر من بروتين الكولاجين، الذى يحتفظ بقدر أكبر من الرطوبة، كما يساعد فى إعادة بناء خلايا الجلد.