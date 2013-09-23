مدير صحة الحرس: دعوة متجددة لشحذ الهمم للمزيد من العطاء

قال المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية المشرف العام على العيادات الملكية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي إن احتفالات الشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة، تجسد رسالة وفاء وعرفان للملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - قائد ملحمة التوحيد، مؤسس الدولة السعودية الحديثة، ودعوة صادقة لأبناء الوطن للوقوف خلف قيادته الرشيدة للحفاظ على هذه الوحدة ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تحققت منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز"حفظه الله".

وأضاف د. القناوي: نحن إذ نتفيأ ظلال هذه الوحدة أمناً واستقراراً ورخاء، نعيش حالة رائعة من التلاحم بين الشعب وقيادته الرشيدة، مؤكداً أن الفرحة الغامرة التي تعم كل مناطق المملكة احتفالاً بهذه المناسبة تحمل في طياتها دعوة متجددة لشحذ الهمم واستنفار الطاقات للمزيد من العطاء على طريق التنمية الشاملة ومضاعفة ثمارها من بناء وحضارة تعم ربوع بلادنا المباركة.

ولفت أن ما تحظى به الشؤون الصحية بوزارة الحرس من رعاية مستمرة ودعم سخي من قائد مسيرة الحرس الوطني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز انعكس ايجابا على نشر كافة الخدمات الطبية والرعاية الصحية على قطاعات وأماكن الحرس الوطني وعلى أعلى مستويات الخدمة الصحية لمنسوبي الحرس الوطني وعائلاتهم، مؤكداً أن مشاريع المدن الطبية بالحرس الوطني تجسد أحد أبرز المنجزات العملاقة التي تحققت وفق خطط دقيقة ومدروسة لتطوير الخدمات الطبية، فضلا عن المدن الجامعية التابعة لجامعة العلوم الصحية التي تحمل على عاتقها تخريج كوادر طبية متخصصة ومدربة على أعلى المستويات، للمساهمة في الرقي بالخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

ورفع معالي د. القناوي أطيب التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والأسرة الملكية الحاكمة والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة، والاحتفاء بتوحيد المملكة، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن سعودي.

وأعرب عن عظيم امتنانه وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لما يوليه من دعم واهتمام للشؤون الصحية بالحرس الوطني لأداء مهامها الإنسانية والوطنية والارتقاء بالمضمون الوطني الذي يضطلع به الحرس الوطني عبر قطاعاته المختلفة، وقطاعه الصحي والأكاديمي بشكل خاص، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على صحة ورفاهية وسلامة المواطن من خلال الرعاية الصحية الكاملة التي تقدمها الشؤون الصحية لهم ولأفراد الوطن من خلال المدن الطبية للشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني والمنتشرة في أرجاء الوطن.