تناول السودانى والبندق واللوز يوميا يحمى من الإصابة بالسرطان

يكثر الناس من تناول العديد من المكسرات بمختلف أنواعها دون علم بفوائدها التى تعود على جسم الإنسان، لذلك أشارت د. نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال بالقصر العينى إلى عدد من المكسرات وفوائدها وهى كالتالى:

- البندق: فهو غنى بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والتى تحمى القلب والمخ، كما أنه غنى بالنحاس والكبريت والزنك والحديد، حيث إن المكسرات الغنية بفيتامين "هـ" مضاد الأكسدة الذى يحمى من السرطانات

- اللوز: غنى بفيتامين "هـ" مضاد للأكسدة، بالإضافة إلى أنه يحافظ على سلامة غشاء الخلية خاصة الأغشية المخاطية والجلد عن طريق الحماية من الشوارد الحرة، بالإضافة إلى الماغنيسيوم المهدئ ومانع السرطان.

- فيتامين " ب2 " الذى يحافظ على كفاءة الجلد، والفم والقرنية وعمليات التمثيل الغذائى.

- هذا إلى جانب أن اللوز غنى بالمعادن والمنجنيز والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنايسيوم والزنك، والسيلينيوم، وخال من الجلوتين " البروتين الشهير الذى يسبب حساسية القمح " مما يجعله يضاف للدقيق الخالى من الجلوتين.

- السودانى: يزيد من إفراز الوسيط الكيمائى " أى الـ10 " المضادة لالتهابات الطبيعى القوى الذى يحد من كافة الالتهابات والتفاعلات المناعية التى تسبب ظهور أعراض الحساسية ولولاه لاندفعت الالتهابات تدمر الأنسجة.

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