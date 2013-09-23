أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الدفاع الليبية تؤكد وجود طائرة استطلاع للأمم المتحدة تجوب سماء بنغازى

Google+ Print
الدفاع الليبية تؤكد وجود طائرة استطلاع للأمم المتحدة تجوب سماء بنغازى الدفاع الليبية تؤكد وجود طائرة استطلاع للأمم المتحدة تجوب سماء بنغازى

أكدت وزارة الدفاع الليبية أمس الأحد، أن الطائرة التى يشاهدها سكان مدينة بنغازى فى سماء المدينة تعود لقوة (أفريكوم) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع عبدالرزاق الشباهى ـ فى تصريحات أمس الأحد- " إن طائرة استطلاعية تعود لقوة (أفريكوم) التابعة للأمم المتحدة مهمتها التصوير والاستطلاع وحماية المدنيين".

وأوضح الشباهى أن وزارة الدفاع كانت قد اتفقت فى وقت سابق مع (أفريكوم) ضمن اتفاقية محددة لحماية سماء ليبيا أثناء ثورة 17 فبراير، وانتهت منذ شهر يونيو الماضى، وبطلب من المؤقتة عادت الطائرة لسماء البلاد مرة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج