الدفاع الليبية تؤكد وجود طائرة استطلاع للأمم المتحدة تجوب سماء بنغازى

أكدت وزارة الدفاع الليبية أمس الأحد، أن الطائرة التى يشاهدها سكان مدينة بنغازى فى سماء المدينة تعود لقوة (أفريكوم) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الدفاع عبدالرزاق الشباهى ـ فى تصريحات أمس الأحد- " إن طائرة استطلاعية تعود لقوة (أفريكوم) التابعة للأمم المتحدة مهمتها التصوير والاستطلاع وحماية المدنيين".

وأوضح الشباهى أن وزارة الدفاع كانت قد اتفقت فى وقت سابق مع (أفريكوم) ضمن اتفاقية محددة لحماية سماء ليبيا أثناء ثورة 17 فبراير، وانتهت منذ شهر يونيو الماضى، وبطلب من الحكومة المؤقتة عادت الطائرة لسماء البلاد مرة أخرى.