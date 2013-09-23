ذعر فى الفيوم بسبب بلاغ كاذب بوجود سيارة مفخخة بمحيط مديرية الأمن

تسبب بلاغ كاذب بوجود سيارة مفخخة بالقرب من مديرية أمن الفيوم ونادى الشرطة المجاور للمديرية، فى حالة من الذعر حول المديرية وبميدان السواقى القريب منها.

كان مواطنون قد اشتبهوا فى سيارة ملاكى بالقرب من مبنى مديرية أمن الفيوم ونادى الشرطة وميدان السواقى بوسط المدينة، وظنوا أنها مفخخة وقاموا بالإبلاغ عنها.

انتقل على الفور فريق من قسم الكشف عن المفرقعات وقام خبراء المفرقعات، بكسر هواية السيارة وعزل أسلاك البطارية والكهرباء وبعد الفحص والكشف تبين أن الحالة سلبية ولا توجد أى قنابل أو مفرقعات داخل السيارة، التى حضر صاحبها واعتذر عن قيامه بترك السيارة فى هذا المكان.

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