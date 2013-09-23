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النجار يدعو لطلاب الإخوان: "ربنا يهديهم ويعيد إليهم عقولهم"

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النجار يدعو لطلاب الإخوان: "ربنا يهديهم ويعيد إليهم عقولهم" النجار يدعو لطلاب الإخوان: "ربنا يهديهم ويعيد إليهم عقولهم"

قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ما تفعله الإخوان هو التطاول على الأساتذة، وإنه إن لم يكن من الجماعة التى يدينون لها بالولاء فإنهم يبالغون فى الازدراء والتعامل معه على غير آداب الإسلام، وذلك تعليقا على هجوم طلاب الإخوان على الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، أثناء مناقشة رسالة ماجستير بجامعة القاهرة.

وأوضح النجار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن العلم الإسلامى يقوم على احترام التلميذ لأستاذه، وأن الإخوان تعلموا شيئا خطيرا، ولا بد أن يحترموا الكبير ولا أن يتطاولوا عليه، مشيرا إلى أن الأمر التربوى عند الشباب وصل لمداه فى الخطر.

ولفت النجار إلى أن طلاب الإخوان ليسوا طلبة علم، لافتا إلى أن ما يحدث شىء محزن، وأنه يجب أن يعاد النظر فى تكوينهم النفسى، داعيا الله أن يهديهم وأن يعيد إليهم عقولهم.

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مصر 365