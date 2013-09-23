رئيس جامعة القاهرة يعين وائل الدجوى مساعدًا له

قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، تعيين الدكتور وائل محمد خليل الدجوى، للعمل مساعدا لرئيس الجامعة للشئون الهندسية ومشروعات الجامعة الجديدة.

وتضمن القرار الذى اتخذه رئيس الجامعة، صرف مكافأة شهرية قدرها 100% من المرتب الشامل بدون بدل الجامعة المقرر لأعضاء هيئة التدريس للدكتور وائل الدجوى، مساعد رئيس الجامعة الجديد، والذى كان رئيسا للجنة المشرفة على الانتخابات الأخيرة التى أتت بالدكتور جابر نصار، رئيسا للجامعة.

وكان نصار، قد أعلن فى وقت سابق، أن الجامعة ستدشن مجموعة من المشروعات الجديدة التى من شأنها تجميل المنطقة حول الجامعة، ومن بينها بناء حدائق جديدة، بعد الاتفاق على أراضى وشرائها من جانب الجامعة.