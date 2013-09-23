قال أسامة داوود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أمين لجنة العلاج بالنقابة، إن مجلس النقابة سينعقد يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة ملف تطوير العلاج، والذى يهدف إلى تقديم رعاية طبية أفضل للزملاء الصحفيين.

ولفت أمين لجنة العلاج بالنقابة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه كان من المقرر مناقشة الملف خلال اجتماع المجلس أمس السبت، ولكن تم إرجاؤه للاجتماع المقبل نظرا لضيق الوقت.

وأضاف داوود، أن مجلس النقابة سيناقش خلال اجتماعه المقبل أيضا، ملف اﻹسكان والمتعلق بمدينة الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر، والذى تم تأجيل مناقشته أيضا من اجتماع أمس.