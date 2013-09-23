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مخيون: خلافنا مع الإخوان بدأ في الانتخابات.. وتحالفنا معهم حسب المصلحة

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مخيون: خلافنا مع الإخوان بدأ في الانتخابات.. وتحالفنا معهم حسب المصلحة مخيون: خلافنا مع الإخوان بدأ في الانتخابات.. وتحالفنا معهم حسب المصلحة

كتب : محمد عاشور الإثنين 23-09-2013 00:45

قال يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي، إن الخلاف الأول بين الحزب وجماعة الاخوان المسلمين بدأ في الانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب رفض تقديم مرشحا إسلاميا لطمأنة الناخب.

وأضاف مخيون، خلال لقائه ببرنامج "بهدوء"، أن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان، أكد في مسجل عام 2011 عدم الدفع بمرشح إسلامي أو ينتمي للإخوان، وأشار إلى أن ذلك بهدف طمأنة الجميع بعد الثورة.

وأوضح مخيون أن هناك فارقا بين الدعوة السلفية وتنظيم الإخوان في عدم السعي للسلطة، مؤكدا أن الحزب ليس لديه "فيتو" على أي تيار بالمشاركة في الحياة السياسية، لافتا إلى أنه لا يدعو للإقصاء السياسي لأن الشعب هو الفيصل.

وتابع "فكرة الاستحواذ سيطرت على الإخوان، وفي حال الإعادة بين أي مرشح للنور وإخواني كانوا يسعون بأي طريقة لإسقاط مرشحنا"، منوها بأن الحزب لم يشكل ائتلاف واحد مع الإخوان، "ولدينا مواقفنا المختلفة معهم، وحكومة الجنزوري أحد الأمثلة"، مشيرا إلى أن حزب النور ظل يدعم استمرار حكومة الجنزوري، والإخوان سعوا لإسقاطها من خلال البرلمان.

كما أكد مخيون، أن الاتفاق مع الإخوان كان يتم وفقا للمصلحة وليس أمرا مطلقا.

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