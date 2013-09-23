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بالفيديو .. دروجبا ينصر جالاتا على بيشكتاش في قمة لم تكتمل بسبب الجماهير

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بالفيديو .. دروجبا ينصر جالاتا على بيشكتاش في قمة لم تكتمل بسبب الجماهير بالفيديو .. دروجبا ينصر جالاتا على بيشكتاش في قمة لم تكتمل بسبب الجماهير

اسطنبول، (إفي): قاد الهداف الإيفواري ديدييه دروجبا فريقه جالاتا سراي للفوز على أرض الغريم بيشكتاش بهدفين من توقيعه مقابل واحد في قمة الجولة الخامسة من الدوري التركي التي لم تستكمل في الثوان الاخيرة بسبب اقتحام جماهير الفريق المهزوم للملعب.

ووقعت أحداث مؤسفة خلال الوقت بدلا من الضائع في الشوط الثاني، حيث اقتحم أنصار بيشكتاش الملعب في حالة غضب عارمة اعتراضا على توجه البرازيلي فيليبي ميلو لاعب جالاتا الى مقاعد بدلاء الفريق الخصم وهو في طريقه إلى خارج الملعب بعد تعرضه للطرد.

واضطر الحكم إلى إيقاف المباراة في لحظاتها الاخيرة كرد فعل على شغب الجماهير التي ألقت الكثير من المقذوفات على الملعب قبل أن يهاجمه البعض ممسكين عصي خشبية.

كان المهاجم البرتغالي هوجو ألميدا قد افتتح التسجيل (ق18) لكن "الفيل" دروجبا سجل ثنائية متتالية (ق60 و72) وتعرض زميله ميلو للطرد في الدقيقة الاخيرة.

ومن المنتظر أن يتم البت في أمر نقاط المباراة خلال وقت لاحق بناء على قرار الاتحاد التركي، والتي على الأرجح ستذهب لمصلحة "الأسود".

شاهد شغب الجماهير

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فيديو اليوم السابع

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