رونالدو ..خامس أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد

مدريد، (إفي): تقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لفريق ريال مدريد الإسباني.

وسجل رونالدو اليوم هدفين في مرمى خيتافي بالدوري المحلي (4-1) ليرفع رصيده إلى 208 هدفا سجلها بقميص الميرينجي منذ أن انضم إليه صيف 2009 من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأحرز "صاروخ ماديرا" أهدافه الـ208 خلال 205 مباراة، متخطيا بذلك رقم الأسطورة المكسيكي هوجو سانشيز صاحب 207 هدفا خلال 282 مباراة.

ويبقى قائد منتخب البرتغال متمسكا بأمل الوصول إلى رقم الهداف التاريخي راؤول جونزاليس الذي يملك في جعبته 323 هدفا.

وفيما يلي ترتيب أفضل هدافين في تاريخ النادي الملكي:.

1 - راؤول 323 هدفا.

2 - دي ستيفانو 308 هدفا.

3 - سانتيانا 290 هدفا.

4 - بوشكاش 242 هدفا.

5 - كريستيانو 208 هدفا.

6 - سانشيز 207 هدفا