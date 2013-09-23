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بالفيديو .. نابولي يضرب ميلان في ملعبه نحو صدارة الكالتشيو

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بالفيديو .. نابولي يضرب ميلان في ملعبه نحو صدارة الكالتشيو بالفيديو .. نابولي يضرب ميلان في ملعبه نحو صدارة الكالتشيو

روما، (إفي): أثبت فريق نابولي جدية سعيه للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بعد فوزه الثمين اليوم على مضيفه ميلان في القمة التي احتضنها ملعب سان سيرو بالجولة الرابعة.

وحقق فريق المدرب الإسباني رافائيل بنيتيز العلامة الكاملة بوصوله للنقطة 12 متساويا في الصدارة مع فريق العاصمة روما.

وفي المقابل واصل ميلان ترنحه في مستهل مشوار الكالتشو بتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الـ11.

نجح نابولي في حسم الشوط الأول لصالحه بهدف مبكر سجله الأوروجوائي ميجيل أنخل بريتوس من ضربة رأسية حول بها رأسية أخرى من الإسباني راؤول ألبيول الى داخل شباك الحارس أبياتي كريستيان أبياتي (ق6).

واجتهد الفريق الجنوبي لمضاعفة النتيجة عبر محاولات الأرجنتيني جونزالو إيجواين والسلوفاكي مارك هامشيك والسويسري بيهرامي فضلا عن المتألق إنسيني، فيما تكفل ماريو بالوتيلي بقيادة هجوم الروسونيري دون جدوى من هز الشباك.

وعلى نفس المنوال افتتح نابولي الشوط الثاني بتسجيل هدف آخر عبر نجمه الجديد إيجواين من تسديدة باغتت الحارس أبياتي وتسربت الى شباكه (ق54).

ولاحت لميلان فرصة تقليص الفارق عبر ركلة جزاء انبرى لها المتخصص بالوتيلي، لكنه على غير العادة ولأول مرة يهدرها بعد أن تصدى لها الحارس الإسباني بيبي رينا (ق61).

ظل الفريق اللومباردي عاجزا عن فك شفرة مرمى رينا، واعتمد سوبر ماريو على التسديدات بعيدة المدى لصعوبة اختراق دفاع نابولي، وشارك المدافع الفرنسي فيليب ميكسيس في أكثر من محاولة خطيرة.

وفي الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي تمكن بالوتيلي اخيرا من تسجيل هدف جميل لحفظ ماء الوجه من تسديدة بيمناه بعد تلقيه تمريرة من البديل نيانج.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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