بالفيديو .. فالكاو ينقذ موناكو من لدغة إبرا

باريس، (إفي): حسم التعادل الإيجابي نتيجة "قمة الأثرياء" في الدوري الفرنسي بين حامل اللقب باريس سان جيرمان والصاعد هذا الموسم موناكو اليوم بهدف لمثله في أهم مباريات الجولة السادسة والبطولة بشكل عام.

وحافظ موناكو على صدارة الليج آ ببلوغ النقطة 14 ، فيما يحل البي إس جي في الوصافة بـ12 نقطة بفارق الأهداف عن الثالث سانت إيتيان.

تقدم الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لأبناء ملعب "حديقة الأمراء" بهدف مبكر في الدقيقة السادسة على طريقة "كونج فو" استغل بها عرضية زميله البرازيلي ماكسويل على أفضل ما يكون.

وحاول الضيوف باستماتة تعديل النتيجة عبر محاولات فيريرا كاراسكو وكوندوجبيا وفابينيو، لكن النجم الكولومبي راداميل فالكاو نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 20 من رأسية جميلة جنب بها هزيمة فريق الإمارة الغنية.

وانتفض الفريق الباريسي للتقدم مجددا عبر هجمات الأوروجوائي الخطير إدينسون كافاني وإبراهيموفيتش، وفي الشوط الثاني عبر نفس الثنائي المتميز بجانب ماتويدي ولوكاس مورا، فيما تولى فالكاو معظم محاولات موناكو لخطف الفوز، لكن القمة انتهت بالتعادل ليقتسم كلا القطبين نقاطها.