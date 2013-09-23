أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. فالكاو ينقذ موناكو من لدغة إبرا

Google+ Print
بالفيديو .. فالكاو ينقذ موناكو من لدغة إبرا بالفيديو .. فالكاو ينقذ موناكو من لدغة إبرا

باريس، (إفي): حسم التعادل الإيجابي نتيجة "قمة الأثرياء" في الدوري الفرنسي بين حامل اللقب باريس سان جيرمان والصاعد هذا الموسم موناكو اليوم بهدف لمثله في أهم مباريات الجولة السادسة والبطولة بشكل عام.

وحافظ موناكو على صدارة الليج آ ببلوغ النقطة 14 ، فيما يحل البي إس جي في الوصافة بـ12 نقطة بفارق الأهداف عن الثالث سانت إيتيان.

تقدم الهداف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لأبناء ملعب "حديقة الأمراء" بهدف مبكر في الدقيقة السادسة على طريقة "كونج فو" استغل بها عرضية زميله البرازيلي ماكسويل على أفضل ما يكون.

وحاول الضيوف باستماتة تعديل النتيجة عبر محاولات فيريرا كاراسكو وكوندوجبيا وفابينيو، لكن النجم الكولومبي راداميل فالكاو نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 20 من رأسية جميلة جنب بها هزيمة فريق الإمارة الغنية.

وانتفض الفريق الباريسي للتقدم مجددا عبر هجمات الأوروجوائي الخطير إدينسون كافاني وإبراهيموفيتش، وفي الشوط الثاني عبر نفس الثنائي المتميز بجانب ماتويدي ولوكاس مورا، فيما تولى فالكاو معظم محاولات موناكو لخطف الفوز، لكن القمة انتهت بالتعادل ليقتسم كلا القطبين نقاطها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»

بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟»