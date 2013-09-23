بلطجية يمنعون عمال مصنع بالمنوفية من الدخول والخروج لثلاثة أسابيع

قال المهندس محمد الدمرداش، المهندس بمصنع الدلتا للطوب الرملى، بمدينة قويسنا بالمنوفية، إن هناك مجموعة من البلطجية يقفون على باب المصنع منذ ثلاثة أسابيع ويمنعون العمال والموظفين من الدخول أو الخروج، وسط تخاذل الشرطة الشديد وانشغالها بالأحداث الجارية فى البلد.

وأشار إلى أن صاحب الشركة التابع لها المصنع كان ينتوى أن ينشئ 5 مصانع أخرى بجانب مصنع الدلتا عقب ثورة 30 يونيو والتخلص من نظام جماعة الإخوان المسلمين، إلا أنه تراجع عن هذه الفكرة بعد الأحداث الأخيرة.

وأوضح "الدمرداش" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة قامت بالاتصال بقسم الشرطة التابع له مدينة قويسنا، مطالبين بالتدخل الفورى لإبعاد هؤلاء البلطجية خشية من حدوث أى اشتباكات أو اعتداء على العاملين بالمصنع، ولم تحدث أية استجابة.