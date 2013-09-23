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مقتل مدير عام بوزارة الموارد المائية العراقية فى هجوم مسلح شمال بغداد

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مقتل مدير عام بوزارة الموارد المائية العراقية فى هجوم مسلح شمال بغداد مقتل مدير عام بوزارة الموارد المائية العراقية فى هجوم مسلح شمال بغداد

أعلن مصدر فى الشرطة العراقية أن مديرا عاما فى وزارة الموارد المائية قتل فى هجوم مسلح شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار مساء اليوم "الأحد" من أسلحة كاتمة للصوت باتجاه سيارة يستقلها مدير عام فى وزارة الموارد المائية العراقية لدى مروره فى قضاء التاجى شمال بغداد؛ مما أسفر عن مقتله فورا.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية سارعت إلى موقع الحادث وطوقته، فيما نقلت سيارة إسعاف جثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعى.

وكانت بغداد شهدت مساء اليوم تفجير انتحارى بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء بمنطقة الدورة جنوب العاصمة؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة 46 شخصا.

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