البشير: سأسافر لأمريكا وليس من حقها تسليمى لـ"الجنائية الدولية"

أعلن الرئيس السودانى عمر البشير، أمس الأحد، أنه سيسافر إلى أمريكا، ومتمسك بحقه فى المشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ليس من حقها اعتقاله أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال البشير فى مؤتمر صحفى بالخرطوم، أمس: "متمسك بحقى فى المشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وواشنطن ملزمة بمنحى تأشيرة دخول، كما أن الولايات المتحدة ليس بها قانون يسمح باعتقالى وتسليمى إلى المحكمة الجنائية الدولية حال وصولى نيويورك".

وتابع: "الولايات المتحدة ليست عضوا فى المحكمة الجنائية، وأنا سأسافر وعليها منحى التأشيرة، نحن استخرجنا كل تراخيص عبور الطيران، وسيكون مسار الرحلة من السودان إلى المغرب إلى الأطلنطى وصولا لنيويورك، وحجزنا فى الفنادق التى سنقيم فيها".