إصابة 3 في حريق هائل بـ"كافيه" في المحلة

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 20 دقيقة

شهدت منطقة المشحمة بمدينة المحلة الكبرى نشوب حريق هائل مساء أمس اندلعت نيرانه بأحد الكافيهات "باندورا" الكائنة بمنطقة المشحمة، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين من رواد الكافيه بحروق من الدرجة الأولى وحالات اختناق، تم نقلها إلى مستشفى المحلة العام لإسعافهم.

تلقى اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ باشتعال النيران بالكافية المشار إليها بمنطقة المشحمة بدائرة قسم أول المحلة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية و3 سيارات مطافئ وسيارة إسعاف وطوارئ الغاز، وتم إخماد الحريق قبل امتداده للمحلات المجاورة وباقي العمارة السكنية الكائن بها الكافيه، كما انتقلت القيادات التنفيذية برئاسة المحاسب محمد الشريف رئيس حي أول المحلة والنقيب حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة ومعاونيه الملازمين أحمد السويدي وأحمد عبد الشافي وقوة من الشرطة السرية المرافقه لهم للسيطرة على الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية لخبراء قسم الأدلة الجنائية، أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.