علي عبد الخالق: السينما ماتت.. ومطلوب تدخل الدولة ومنع الاحتكار

كتب : صفوت دسوقى الأحد 22-09-2013 20:09

قال المخرج على عبد الخالق، إن السينما ماتت ويجب أن تتحرك الدولة سريعا لإنقاذها.. وإنه فى السبعينات طالب عدد كبير من صناع السينما بإنشاء وزارة للسينما تتولى إنتاج الأفلام وإعطاء فرصة للمبدعين الجدد، ولكن ذهب هذا الاقتراح مع الريح.

وتابع عبد الخالق، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، الحديث عن أزمة السينما قائلا "فى الماضى كانت هناك مؤسسة السينما وكانت مهمتة بمساعدة صغار المنتجين فى تقديم أعمال فنية جديدة، ولكن فجأة تخلت الدولة عن السينما، وأرى أن الحل أن تعود السينما إلى حضن الدولة ويمنع الاحتكار تماما، وأن تكون هناك عدالة فى العرض والتوزيع.

وتعليقا على قرار إلغاء مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، قال "أثق الى حد كبير فى خبرة الناقد سمير فريد الذى تولى مؤخرا رئاسة المهرجان، وأتصور أن الظروف الصعبة التى يمر بها الوطن هى السبب فى إلغاء المهرجان، وفى النهاية فهو يتحمل مسؤولية هذا القرار".

من ناحية أخرى، أكد على عبد الخالق أنه يفاضل بين عملين من أجل تقديم عمل درامى متميز فى رمضان القادم.