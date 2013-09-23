"الإسكندرية السينمائي" يحتفل بمرور 40 عاما على انتصارات أكتوبر في دورته الـ"29"

المدير التنفيذي للمهرجان: مؤتمر صحفي الأربعاء بحضور "المهدي" للإعلان عن الاستعدادات النهائية

كتب : محمد شنح الأحد 22-09-2013 21:17

أكد قدري الحجار المدير التنفيذي ورئيس لجنة الإعلام لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، أن إدارة المهرجان قررت أن يقيم احتفالية مناسبة مرور 40 عاما على حرب أكتوبر73 "النصر الذي حققه المصريون جيشاً وشعباً".

وتتخلل فعاليات البرلمان، حسب تصريح المدير التنفيذي للمهرجان"، ندوة بعنوان "ملحمة العبور ..لماذا لم تصور سينمائيا"، يشارك فيها خبير إستراتيجي ومدير التصوير محمود عبدالسميع، ومديرالتصويرالمخرج سعيد شيمي والمخرج الكبير داود عبد السيد، الذين شاركوا في تصوير الحرب أثناء العمليات، ويدير الندوة الكاتب الكبير مجدي صابر، كما يعرض المهرجان مجموعة من الأفلام التي تم تصويرها عن الحرب، وعن بعض أبطال العبور بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية والمركز القومي للسينما، والأفلام هي: "في 6 ساعات" تأليف سعد الدين وهبة وإخراج خليل شوقي، و"مسافر الشمال مسافر الجنوب" تأليف وإخراج سمير عوف، "أبطال من مصر" تأليف وإخراج سمير عوف، "جيوش الشمس" تأليف وإخراج شادي عبد السلام، "صائد الدبابات" إخراج خيري بشارة، والأفلام التي أعدتها الشئون المعنوية هي: "حرب أكتوبر"، "فيلم ثورة شعب حماها الجيش عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو"، وفيلم "استعداد قتالي دائم" ، "الهيئة الهندسية 2013"، وفيلم "سعد الدين الشاذلي" ، وفيلم "السادات بطل الحرب والسلام "، و"إنجازات ( ق . م ) في القطاع المدني"، و"ظل الشهيد"، "حرب أكتوبر بعيون إسرائلية".

وأضاف الحجار، أن إدارة المهرجان برئاسة الناقد الأمير أباظة، قررت أن تقيم مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء القادم الموافق 25 سبتمبر 2013 الساعة 12 ظهراً بفندق "رويال تيوليب" بالإسكندرية، وبحضور اللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية، وذلك للإعلان عن الاستعدادات النهائية للدورة الــ 29 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط، والتي تنطلق فعالياتها من 9 حتي 14 أكتوبر، حيث سيتم الاعلان عن آخر الاستعدادات والدول المشاركة في المسابقات الأربعة، وأسماء المكرمين المصريين والعرب والأوربيين، وأيضا لجان التحكيم والندوات الرئيسية.