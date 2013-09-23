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بالصور| إيمي 2013: مذيعات وشخصيات تليفزيونية يتألقن على السجادة الحمراء

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بالصور| إيمي 2013: مذيعات وشخصيات تليفزيونية يتألقن على السجادة الحمراء بالصور| إيمي 2013: مذيعات وشخصيات تليفزيونية يتألقن على السجادة الحمراء

كتب : عمرو عز الدين منذ 12 دقيقة

بدأ توافد نجوم ومذيعات التليفزيون في هوليوود على السجادة الحمراء، لمسرح نوكيا لايف بمدينة لوس أنجلوس، لحضور الحفل الخامس والستين لتوزيع جوائز "إيمي" لأفضل الأعمال التليفزيونية الدرامية والكوميدية وأفضل برامج التليفزيون.

وكانت من ضمن الحضور، المذيعة السمراء شون روبنسون التي تألقت في فستان أسود طويل بلا أكمام ومفتوح من الجانبين، مع تسريحة شعر بسيطة مرفوعة لأعلى.

كذلك وصلت الشخصية الإعلامية ماريا مينونوس، التي بدت في طلّة جذابة رقيقة في فستان من اللون البترولي عاري الكتفين طويل يصل إلى الأرض، وأمسكت حقيبة يد من اللون الفضي، بينما كانت تسريحة شعرها على الطراز الروماني القديم والتي تناغمت مع لون الشعر القريب من الذهبي.

أما الشخصية الإعلامية كيلي أوزبورن فقد بدت في مظهر مختلف، حيث ارتدت فستانا من اللون الأحمر قصير الأكمام مفتوح الصدر، وبدا شعرها متألقا في اللون البنفسجي الفاتح، بينما وضعت طلاء شفاه باللون الأحمر الفاقع.

المذيعة التليفزيونية نانسي أوديل وصلت بدورها على السجادة الحمراء بفستان أخضر زرعي بلا أكمام ومفتوح من الصدر، طويل يصل للأرض مع حزام من الجلد الأسود.

واستطاعت النجمة التليفزيونية السمراء جوليانا رانسيك أن تلفت الأنظار بفستان طويل ينتهي بما يبه ذيل السمكة، بلا أكمام مع تسرحية شعر قصيرة وحقيبة يد سوداء مرصعة بالكريستال.

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ON Sport

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