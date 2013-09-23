وزير العدل يشيد بدور جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في نشر الوعي

أشاد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل بدور وجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بجانب ما تقوم به من أنشطة وفعاليات مهمة تدعم جهود الوزارة في نشر الوعي القانوني وتطوير الخدمات القانونية باعتبار المحامين شركاء في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة العدل.

وأكد معاليه خلال لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية ومسؤوليها استعداد الوزارة الدائم ودعمها المستمر للجمعية في تحقيق أهدافها وتطوير خدماتها التي تقدمها للمحامين والقانونيين في الدولة، متمنيا أن يكون لها الدور الفاعل والمكانة المتميزة حاضرا ومستقبلا.

وكان وزير العدل قد استقبل في مكتبه في الوزارة في أبوظبي، المحاميين زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وخليفة يوسف بن عمير مدير إدارة شؤون المحامين ومحمد أحمد الحضرمي مدير إدارة شؤون القانونيين في الجمعية.

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج وتوصيات "مؤتمر القانون الجنائي والإنساني الدولي في دول الخليج العربي ـ خيار أم ضرورة" والذي نظمته الجمعية خلال شهر مايو الماضي برعاية وزير العدل.

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين خلال اللقاء ملفا توثيقيا للمؤتمر وما حققه من نجاح وردود فعل إيجابية داخلية وخارجية وعرضوا على معاليه طلب "رعاية أعمال المؤتمر الدولي حول القانون الجنائي والإنساني الدولي" خلال شهر أبريل 2014 و"ملتقى أساتذة القانون" المقرر إقامته خلال شهر يناير القادم بجانب شرح البرامج والأنشطة التي تقوم بها الجمعية وخطط برامجها المستقبلية.

وتم خلال اللقاء استعراض الدورات التأهيلية لتدريب وصقل مهارات المحامين والقانونيين من الخريجين الجدد.

وتقدم رئيس الجمعية ومرافقوه لوزير العدل بالشكر والتقدير لجهود الوزارة في الرقي بمهنة المحاماة وتذليل الصعاب أمامها باعتبار الوزارة هي الشريك الإستراتيجي الأول والمظلة التي يتشارك الجميع فيها لإرساء العدالة وتحقيق المصلحة العامة والرقي بمهنة المحاماة.