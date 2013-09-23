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تدشين موقع أكاديمية شرطة دبي الإلكتروني الجديد

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تدشين موقع أكاديمية شرطة دبي الإلكتروني الجديد تدشين موقع أكاديمية شرطة دبي الإلكتروني الجديد

دشن اللواء خبير خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، الموقع الإلكتروني الجديد لأكاديمية شرطة دبي، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد محمد عبيد بن عابد المهيري، نائب المدير لشؤون التدريب، والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي، نائب المدير لشؤون التعليم والدعم، وعدد من الضباط.

وقال اللواء خميس المزينة، إن شرطة دبي منذ أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة الذكية، قامت وبتوجيهات من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، بعدد من المبادرات دعما لهذا التوجه، مشيراً إلى أنها تعد من الجهات الحكومية السباقة إلى التحول إلى المجال الإلكتروني، لمواكبة تطورات العصر، ولتسهيل عملية التواصل بين الشرطة والمجتمع.

واطلع المزينة على عدد من الخصائص الذي يحتويها الموقع، ومنها تقديم الأطروحة عبر الإنترنت للطلبة الراغبين بالحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه من الأكاديمية، ووجه القائمين على الموقع بالعمل على توفير كافة الخدمات للطلبة، حتى يتسنى لهم التواصل مع الأكاديمية بكل يسر وسهولة.

كما دشن اللواء خميس المزينة، الموقع الرسمي للمؤتمر 43 للاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية البشرية (IFTDO)، والذي ستستضيفه إمارة دبي في العام 2014، حيث يعد منصة عالمية للمتخصصين في إدارة الموارد البشرية ملتزمة بتحديد وتطوير ونقل المعرفة والمهارات والتكنولوجية لتعزيز نمو الأداء البشري والإنتاجية والتنمية المستدامة.

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