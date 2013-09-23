وفد ياباني يبحث تعزيز التعاون مع «دبي الطبية»

زار وفد ياباني ترأسه ميكيو شيموجي، وزير الدولة السابق لإدارة الكوارث، مدينة دبي الطبية لبحث تعزيز التعاون في مجالات التعليم الطبي، إلى جانب تسليط الضوء على فرص الاستثمار في المنطقة الحرة.

وتم تسليط الضوء خلال الزيارة على المجالات المستقبلية للاستثمارات المحتملة بين الطرفين، لاسيما مع ما توفره مدينة دبي الطبية، المركز العالميّ المتميّز في برامج التعليم الطبي والسياحة العلاجية، من نموذج أعمال فريد أسهم في اجتذاب اهتمام المستثمرين الآسيويين.

وتعليقاً على الزيارة، قال مروان عابدين، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية: "يسعدنا الترحيب بزيارة الوفد الياباني إلى مدينة دبي الطبية، ولقد أصبحت لدينا القدرة على توفير فرص استثمار مشجعة للمستثمرين الأجانب، وذلك بفضل وجود منطقة حرة فريدة، وتوافر البنية التحتية المثالية، إلى جانب وجود مرافق بمستويات عالمية".

موطن

وقد باتت مدينة دبي الطبية فعلياً موطناً لعدد من المراكز والعيادات الطبية الآسيوية المعروفة، بما فيها عيادة ساكورا الطبية لطب الأسنان، إحدى العيادات الطبية الرائدة التي توفر خدمات طبية وفقا لتقنيات يابانية فريدة، وعيادة بكين تون رينغ تانغ، المتخصصة في الطب الصيني التقليدي، بالإضافة الى عيادة كوريا لطب الأعشاب والوخز بالإبر، المتخصصة في تقنيات الطب الصيني التقليدي.

شرح

وقد قدّم المسؤولون في مدينة دبي الطبية للوفد الزائر شرحاً عن عدد من المرافق ذات المستويات العالمية ومجموعة الاختصاصيين والخبراء العاملين في المدينة. وقد قام الوفد بزيارة إلى مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي، الذراع الأكاديمية والبحثية لمدينة دبي الطبية والذي يضم عدداً من المراكز الطبية والتعليمية المرموقة، مثل مركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة الطبية، أول مركز من نوعه في المنطقة يستخدم أسلوب المحاكاة السريرية، ومكتبة آل مكتوم الطبية، التي تحوي مجموعة من أكثر المصادر التعليمية الطبية تنوعاً وتقدماً على مستوى المنطقة.