«تنمية المجتمع» تنظم معرض لوحات حقوق الطفل

افتتحت هيئة تنمية المجتمع في دبي معرض لوحات خاص بحقوق الطفل في مركز "وافي للتسوق" بهدف نشر الوعي بين المجتمع وترسيخاً لمفهوم رعاية الطفل والحفاظ على حقوقه بوصفه اللبنة الأولى في بناء المجتمع. وسوف يستمر المعرض في الفترة من 21 وحتى 26 سبتمبر الجاري.

افتتح المعرض خالد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي واطلع على اللوحات المعروضة حيث تم اختيار 30 لوحة من الأعمال الفائزة في المسابقة للعرض في مركز "وافي للتسوق" جمعت بين رسوم تشكيلية وواقعية أبدعتها الأنامل الصغيرة إلى بضع صور ضوئية التقطها الأطفال لتعبر عن إحساسهم بما يحيط بهم إلى عدة لوحات تظهر مهاراتهم في فنون كتابة الخط العربي.

وأشار الكمده إلى "اننا في الهيئة نهدف من إقامتنا لهذا المعرض إلى تنشئة الطفل وفق منهج صحيح حيث يعد ذلك من الأسس التي لابد أن تقوم عليها عملية التطوير المجتمعي والمعرض يعكس حجم اهتمامنا بحقوق الأطفال وضمان رعايتهم".