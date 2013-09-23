القطامي والسفير المصري يبحثان علاقات البلدين التعليمية والتربوية

أشاد معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات وشقيقتها مصر في المجالات كافة، مؤكدا الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين وأهمية تطويرها وتعزيزها.

فضلاً عن تبادل الآراء والمقترحات حول مجالات العمل المشترك، وخاصة في ما يتعلق بالقضايا التربوية والموضوعات التعليمية والعلمية ذات الاهتمام المتبادل إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف المختلفة بما يعزز سبل التعاون المشترك في شتى أوجه العمل بين البلدين .

جاء ذلك خلال استقبال معاليه امس في مكتبه في أبوظبي تامر منصور سفير جمهورية مصر العربية بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الدولة.

وأكد القطامي حرص قيادتنا الرشيدة على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين بما يسهم في تنمية التعاون التربوي والتعليمي.

وقدم وزير التربية لوحة تذكارية ودرع الوزارة إلى السفير المصري، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد.

وقال السفير المصري إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرصه على الالتقاء بكبار مسؤولي الدولة وتحيتهم قبل مغادرته الإمارات.

وأكد أن لدولة الإمارات مكانة عالية في قلوب المصريين، مشيدا بالعلاقات الطيبة التي تربط بين الدولتين، وقال إن ما حظي به من عون وترحيب على كافة المستويات كان له أكبر الأثر في نجاحه خلال فترة عمله بالدولة.

ونوه السفير المصري بحرص بلاده على تطوير التعاون المشترك وتعزيز علاقتها بدولة الإمارات في مختلف المجالات بما يخدم سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.