جهاز منتخب مصر يكذب تصريحات الحضري

حالة من الغضب والاستياء انتابت الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأمريكي بوب برادلي من عصام الحضري حارس المريخ السوداني عقب تصريحاته الإعلامية التي هاجم فيها الجميع.

وخرج الحضري في تصريحات إعلامية هاتفيا اتهم فيها الجهاز الفني بعدم الاحترام، ووجه لوما قاسيا لزكي عبد الفتاح مدرب الحراس وضياء السيد المدرب العام بسبب عدم مهاتفته أثناء عمليته الجراحية.

وقال مصدر من الجهاز الفني رفض ذكر أسمه لـFilGoal.com يوم السبت: "حالة من الغضب الاستياء سيطرت علينا من تصريحات الحضري خاصة وأنه لم يقل الحقيقة".

وأضاف المصدر "زكي عبد الفتاح قام بالاتصال بالحضري كناحية إنسانية للإطمئنان عليه، ولكن لم يكن هناك مجالا لأي حديث فني".

وتابع "وطارق سليمان طبيب المنتخب اتصل به أكثر من مرة على هاتفه المصري والسوداني ولم يرد رغم أنه يعلم رقمه.. ولكنه تجاهله".

وبحسب المصدر، فإن الجهاز الفني ينوي رفع شكوى لاتحاد الكرة من أجل التحقيق مع الحضري حول الإساءة التي وجهها للجهاز الفني.

طالع .. الحضري: من هو برادلي ليقيمني!