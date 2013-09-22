الجمعة.. وقفة لأهالى الظاهر أمام "السكاكينى" لتحويله لقصر ثقافى

دعت مجموعة من أهالى منطقة الظاهر، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر السكاكينى، ظهر يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بتحويل القصر لمركز ثقافى وتنويرى يخدم المنطقة والمناطق المحيطة.

من جانبها، أكدت هبة القربى، أحد أهالى المنطقة، والمنظمين للوقفة، فى اتصال بـ"اليوم السابع"، أن الوقفة تأتى فى إطار مجهود شباب المنطقة، لإظهار مدى أهمية قصر السكاكينى، واهتمامهم به وبنظافته ومظهره العام، بالإضافة إلى اهتمامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالقصر وتجديدات دهاناتها.

وأضافت "القربى"، أن شباب المنطقة يعملون منذ عامين، على الحفاظ على النظافة العامة بالمنطقة، وإعادة دهان الجدران لإزالة الرسومات والشعارات المسيئة للجيش والدولة، وإعادة المظهر الجمالى للمنطقة.

وقالت إنهم وجهوا خطابًا إلى وزير الآثار لمطالبته بتحويل قصر السكاكينى، إلى مركز ثقافى على غرار ساقية الصاوي، وتلقوا ردًا من مدير مكتب الوزير يؤكد أن الوزير سينظم زيارة قريبة للمنطقة.

وأشارت إلى أن دعوتهم التى نشروها على صفحتهم الرسمية "أنا من الظاهر" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاقت استجابة كبيرة من عدد من القوى السياسية والاتحادات الشبابية التى أبدت استعدادها للمشاركة فى الوقفة ودعم الأهالى لتحقيق مطالبهم.