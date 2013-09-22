غدًا.. وزير الزراعة يفتتح المعرض الدولى "صحارى"

يفتتح الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، ويرافقه محسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة "مصر الخير"، وعضو مجلس الأمناء غدًا الاثنين الجناح الخاص بالمعرض الزراعى الدولى "صحارى 2013" بقاعة المؤتمرات والذى سيستمر حتى الخميس المقبل حيث سيتم الإعلان عن المشروع القومى لتطوير سلاسة الجاموس المصرى والتى تقوم بها مؤسسة مصر الخير من خلال مزارعها .

وسيشارك بالمعرض نحو 500 شركة مصرية وعالمية تقدم أحدث التقنيات العالمية التى أدخلت مؤخرًا على القطاع الزراعي، حيث يزور المعرض ما يقرب من ربع مليون زائر سنويًا من مصر وكل دول العالم من المنتجين والوكلاء لمستلزمات الإنتاج الزراعي.