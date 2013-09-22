ثامر العلي بحث والسفير الأميركي تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي الصباح مع سفير الولايات المتحدة الأميركية ماثيو تولر سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

>وتم خلال استقبال الشيخ ثامر السفير تولر أمس بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون وتطويره في شتى المجالات. وشهد اللقاء بحث اخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس جهاز الأمن الوطني عمق العلاقات الاستيراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

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