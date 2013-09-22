الصحة العالمية: ثلث أطفال السودان مصابون بسوء التغذية

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها لارتفاع معدلات سوء التغذية المزمنة وسط أطفال السودان والتى بلغت 8ر1 مليون طفل يمثلون" ثلث أطفال السودان".

وقالت وزارة الصحة السودانية- وفقا لصحيفة "الرأى العام" الصادرة اليوم الأحد بالخرطوم- إن "مؤشر سوء التغذية العام بلغ نسبته 16% بالسودان، وهو أعلى من النسب العالمية المحددة فى هذا الشأن، ويعانى نحو، نحو نصف مليون طفل سودانى من سوء التغذية شديدة الحدة.

وأكدت المنسق الوطنى لبرنامج التغذية بالسودان سلوى سوزكتى، على ضرورة إيجاد حلول سريعة وواقعية لمشاكل سوء التغذية لدى أطفال السودان، مع الاهتمام بخدمات صحة الأمومة والطفولة وتنفيذ البرامج الصحية الصادرة فى هذا المجال.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان أنشو برنج إن وفيات الأطفال لسوء التغذية بلغت 40%، مشيرا إلى أن ولايات الشرق" كسلا والقضارف والبحر الأحمر" تمثل أعلى معدلات سوء التغذية بسبب صعوبة الحصول على المياه والممارسات السلبية فيما يتعلق بالإصحاح البيئى.