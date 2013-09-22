"ديلى ميل": الصلع يخيف الرجال البريطانيين أكثر من الإصابة بالعقم

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الصلع يعد من أبرز المشاكل والاضطرابات المرضية التى يخاف منها الكثير من الرجال البريطانيين، بشكل مبالغ فيه وخاصة فى فترة الشباب، حيث كشفت دراسة علمية حديثة من خلال أحد الاستبيانات التى أجريت مؤخراً أن الرجال البريطانيين يخافون من الصلع أكثر من خوفهم الإصابة بالعقم وعدم القدرة على الإنجاب.

وكشفت نتائج الاستبيان التى شملت 2000 شخص أن 94% من الرجال يمثل لهم الصلع مصدر الخوف والهلع الأول، فى حين أن 89% فقط قد أكدوا أن الخوف من الإصابة بالعقم مستقبلاً هو أولويتهم الأولى بالنسبة للمخاوف التى تنتابهم، وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن الرجال يخافون من الصلع خوفاً من أن يصبحوا مادة للسخرية بين أصدقائهم ومعارفهم وهو ما سيقلل من الثقة بالنفس وله تأثيرات ضارة للغاية على الصحة البدنية والعقلية ويضر كثيراً بحالتهم النفسية.

وعن الأشياء الأخرى التى تثير مخاوف الرجال البريطانيين، فقد أكدت النتائج أن 75% قلقون من تغير لون بشرتهم وتصبح قمحية، فى حين أن 64% يخافون من الإصابة بالسمنة و61% يخافون من فقدان أسنانهم، و24% يخافون من أن تصبح لهم رائحة فم كريهة.

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