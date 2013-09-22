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افتتاح 21 مدرسة جديدة بأسوان بتكلفة 50 مليون جنيه

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افتتاح 21 مدرسة جديدة بأسوان بتكلفة 50 مليون جنيه افتتاح 21 مدرسة جديدة بأسوان بتكلفة 50 مليون جنيه

شدد اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى، على المسئولين فى التعليم والمحليات، بضرورة المرور الميدانى داخل وخارج المدارس لكشف أوجه القصور لتهيئة المناخ التعليمى المناسب للطلاب، من خلال رفع القمامة والمخلفات، ومواجهة الباعة الجائلين وسرعة التعامل مع أى طفح أو انفجار فى خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، ما يهدد بتلوث البيئة والصحة العامة، مشيرًا إلى أن العام الدراسى الحالى شهد افتتاح 21 مدرسة على مستوى المحافظة بتكلفة 50 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من 18 مدرسة هذا العام بتكلفة 45 مليون جنيه.
> ومن ناحية أخرى ولليوم الثانى على التوالي، قام المحافظ بجولة تفقدية شملت مدارس العروبة والسادات والجمهورية للاطمئنان على انتظام الدراسة بها، حيث أكد المحافظ أن متابعة العملية التعليمية تأتى ضمن أولويات العمل التنفيذى خلال هذه المرحلة للوقوف على مدى استعداد المدارس للعام الدراسى الجديد، لافتًا إلى انتظام جميع مدارس المحافظة فى مختلف المراحل التعليمية والبالغ عددها 1205 مدارس، مع وجود تأمين كامل من قبل الأمن لهذه المدارس ما ساهم فى الشعور بالطمأنينة لدى الطلاب وأولياء الأمور وهيئات التدريس وهو ما لمسه من الحماس والفرحة على وجوه جميع أطراف منظومة التعليم.

وقرر المحافظ أثناء جولته التفقدية دعم قاعات رياض الأطفال بمدرسة السادات الابتدائية بـ20 كرسيًا بلاستيكيًا وشاشة LCD للمرحلة الابتدائية، كما قرر صرف مكافأة إجادة لمدرستين من المدرسات العاملات برياض الأطفال على تميزهما فى توفير الرعاية التعليمية والترفيهية للأطفال.

وفى السياق نفسه قرر يسرى دعم مدرسة مجمع العروبة للتعليم الأساسى بـ50 سلة نظافة بالإضافة إلى 30 مقعدًا من أجل توفير الراحة الكاملة للأطفال، مع المساهمة فى جهود النظافة داخل الروضة، موجهًا مسئولى التربية والتعليم بالمحافظة إلى ضرورة عقد لقاء دورى مع مديرى المدارس للوقوف على مشاكلهم ومطالبهم لتلبيتها فى أسرع وقت حتى يتم معه توفير المناخ المناسب للطلاب ليكونوا من المتفوقين فى مختلف المراحل، ومن أجل النهوض بمنظومة التعليم بالمحافظة.

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