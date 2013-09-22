مركز "حماية" يرصد تجاهل المسئولين لمشاكل التعليم والصحة بفرشوط

تلقى مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، شكاوى عديدة من أهالى قرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط، يستغيثون فيها من الإهمال الذى أصاب كافة القطاعات بمركز ومدينة فرشوط.

ورصد المركز عددًا من الشكاوى منها تدنى المرافق، عدم وجود أمصال بالوحدة الصحية، مع عدم تواجد العاملين بها فى ظل وجود أجهزة حديثة غير مستخدمة.

كما تلقى المركز العديد من الشكاوى حول سوء الأوضاع بالمدارس منها وجود فصول آيلة للسقوط بمدرسه الشهيد عبد الرازق خلاف ومدرسه الدهسه الابتدائيه المتواجدتين بمدرسه واحدة والمبنية بالجهود الذاتية، وعدم اهتمام الحكومة بترميم هذه الفصول أو توفير مدارس بديلة.

وأشار المركز إلى أن الأهالى يحُمّلون المسئولية كاملة للمسئولين بالمحافظة حال حدوث أى كوارث بهذه المدارس.

وناشد بركات الضمرانى، منسق مركز حمايه بقنا، محافظ قنا بسرعة النظر وتنفيذ مطالب أهالى القرية، حرصًا على سلامتهم ومعاقبة المقصرين كى يشعر المواطن بقيمته فى بلده.

كما أكد الضمرانى، على أحقيه مواطنى الدهسة فى مطالبهم المشروعة والتى يرى الضمرانى أنهم معرضون للكثير من المخاطر نتيجة عدم شعور المسئولين بمسئولياتهم.

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