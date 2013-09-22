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عصام حجي يبحث سبل تطوير التعليم والبحث العلمي

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عصام حجي يبحث سبل تطوير التعليم والبحث العلمي عصام حجي يبحث سبل تطوير التعليم والبحث العلمي

كتب : أ ش أ الأحد 22-09-2013 20:53

التقى الدكتور عصام حجي المستشار العلمي لرئيس الجمهورية، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزراء التعليم العالي، والتربية والتعليم، والبحث العلمي. وتطرق الحوار لمناقشة ومواجهة التحديات العلمية وتطوير التعليم والبحث العلمي وتنسيق العمل بين هذه الوزارات لضمان تكامل الوزارات المعنية.

وتطرق الاجتماع أيضا، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى ما ينبغي أن تتضمنه المدارس والجامعات من تقديس مفاهيم (الوحدة الوطنية - العدالة الإجتماعية - الديموقراطية) بحيث تكون هذه القيم في مجملها هي محور الأنشطة الطلابية في المدارس والمعاهد والجامعات.

كما تطرق الحديث إلى مناقشة سبل التطوير الإداري والفكري في المدارس والمعاهد والجامعات ودعم أنشطة البحث العلمي، وتحرير كل هذه المجالات من الفساد بكل أشكاله.

ويولى عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت كل الاهتمام لتطوير التعليم ومحو الأمية والبحث العلمي، لأنها من أولويات الدولة بأي مرحلة تمر بها.

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