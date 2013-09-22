السفارة الأمريكية: خطاب تخفيض المساعدات لمصر عمل إداري معتاد

كتب : أكرم سامي منذ 31 دقيقة

أكدت السفارة الأمريكية في القاهرة، في بيان صحفي لها، أن خطاب تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر، يعتبر من الأعمال الإدارية المعتادة بالنسبة لميزانية واشنطن، وذلك ردا على ما تم بالنسبة للعام المالي الحالي 2013، من إرسال خطة نفقات الميزانية إلى الكونجرس في 20 سبتمبر الجاري، مشددًة على أن هذا الإجراء ليس مؤشرًا على أي قرار أوسع حول المساعدات الأمريكية لمصر.

وكانت تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الخارجية الأمريكية أرسلت إخطارا للكونجرس، يوضح رغبتها في الحصول على جزء من المساعدات الخاصة بمصر بقيمة 500 مليون دولار، على الرغم من احتمال عدم إرسالها للقاهرة بشكل مباشر.