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توقف مصنع أسمنت بسبب انقطاع الكهرباء‎ بقنا

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توقف مصنع أسمنت بسبب انقطاع الكهرباء‎ بقنا توقف مصنع أسمنت بسبب انقطاع الكهرباء‎ بقنا

توقف إنتاج مصنع أسمنت النهضة عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربي عن المصنع لحدوث أعطال فى الأبراج المغذية له بالتيار الكهربي.

تلقى اللواء محمد كمال مدير امن قنا بلاغا من مدير المصنع بانقطاع التيار الكهربي عن المصنع بسبب حدوث عطل فى عدد من الأبراج المغذية للمصنع.

تبين من تحريات العميد محمد عثمان مدير المباحث بمعاونة العقيد ايمن فتحى رئيس المباحث وجود عطل فى خطوط الضغط العالى بمنطقة شمال الصالحية بقنا والتى تغذى المصنع بالتيار الكهربي .

وكشفت معاينة اللجنة الفنية وجود ميل شديد فى ٤ أبراج كهربية وهى المرتبطة بخطوط الضغط العالى حيث تم تشكيل لجنة هندسية من كهرباء العليا بنجع حمادى للمعاينة.

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أونا

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