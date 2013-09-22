أخبار عاجلة

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

‫"العربية للتصنيع" تطلق الحاسب‬‫ اللوحى المصرى "بلوتو" ‬‫

Google+ Print
‫ ‫"العربية للتصنيع" تطلق الحاسب‬‫ اللوحى المصرى "بلوتو" ‬‫

طرحت الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع شركة إنتل العالمية، اليوم، حاسبا لوحيا "بلوتو" بمعالج إنتل أول جهاز لوحى بمعالج إنتل مجمع فى ، وهو مصمم خصيصا لقطاعات المستهلكين المعنية بالتكلفة ومشترى الأجهزة اللوحية لأول مرة، والراغبين فى الحصول على جودة أداء وتجربة استعمال راقية لا تتأثر بانخفاض السعر.‬‬‫‫

‬‬‫‫وسيكون الحاسب اللوحى "بلوتو" بمعالج إنتل متاحا للبيع بمصر فى متاجر التجزئة المختلفة قبل نهاية هذا العام 2013 وسيبلغ سعره 1777 جنيها مصريا.

ويقوم الحاسب اللوحى "بلوتو" بمعالج إنتل على معالج‪ Atom™ Z2460‬‪ ®‬‪ Intel‬, 32 نانومتر المزود بتكنولوجيا‪ Hyper-Threading‬ من إنتل القادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى‪ GHz 1.6. ويقدم الحاسب اللوحى قدرات لأداء المهام المتنوعة وإمكانيات أداء وشاشة تعمل باللمس ذات خمس نقاط تماس إضافة إلى خدمات ‪ Wi-fi‬ و‪G‬3 من خلال‪ USB‬ وذاكرة ‪ GB‬16 وإمكانية الدخول إلى ملايين التطبيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"