طرحت الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع شركة إنتل العالمية، اليوم، حاسبا لوحيا "بلوتو" بمعالج إنتل أول جهاز لوحى بمعالج إنتل مجمع فى مصر، وهو مصمم خصيصا لقطاعات المستهلكين المعنية بالتكلفة ومشترى الأجهزة اللوحية لأول مرة، والراغبين فى الحصول على جودة أداء وتجربة استعمال راقية لا تتأثر بانخفاض السعر.‬‬‫‫

‬‬‫‫وسيكون الحاسب اللوحى "بلوتو" بمعالج إنتل متاحا للبيع بمصر فى متاجر التجزئة المختلفة قبل نهاية هذا العام 2013 وسيبلغ سعره 1777 جنيها مصريا.

ويقوم الحاسب اللوحى "بلوتو" بمعالج إنتل على معالج‪ Atom™ Z2460‬‪ ®‬‪ Intel‬, 32 نانومتر المزود بتكنولوجيا‪ Hyper-Threading‬ من إنتل القادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى‪ GHz 1.6. ويقدم الحاسب اللوحى قدرات لأداء المهام المتنوعة وإمكانيات أداء وشاشة تعمل باللمس ذات خمس نقاط تماس إضافة إلى خدمات ‪ Wi-fi‬ و‪G‬3 من خلال‪ USB‬ وذاكرة ‪ GB‬16 وإمكانية الدخول إلى ملايين التطبيقات.

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