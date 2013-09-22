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ريال مدريد يحقق فوزا كبيرا على خيتافي 1/4 بالدوري الإسباني

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ريال مدريد يحقق فوزا كبيرا على خيتافي 1/4 بالدوري الإسباني ريال مدريد يحقق فوزا كبيرا على خيتافي 1/4 بالدوري الإسباني

حول ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز كبير بنتيجة 4/1 على ضيفه خيتافي في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

تقدم خيتافي بهدف عبر لاعبه أنخيل لافيتا في الدقيقة الخامسة، لكن ريال مدريد استعاد توازنه سريعا وحسم المباراة بأربعة أهداف سجلها بيبي في الدقيقة 19 والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “هدفين” في الدقيقتين 32 من ضربة جزاء و93، وإيسكو في الدقيقة 59.

ولم يتمكن النجم الويلزي جاريث بيل الوافد الجديد للريال من المشاركة في المباراة بعد تعرضه للإصابة خلال فترة الإحماء قبل اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد خيتافي عند أربع نقاط.

ا.ش.ا

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