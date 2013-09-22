سلاح الجو الامريكى يطلق صاروخا عابرا للقارات فى اتجاه هدف فى المحيط الهادي

اطلقت الولايات المتحدة اليوم صاروخا عابرا للقارات من قاعدة جوية تقع على ساحل ولاية كاليفورنيا .

وذكرت شبكة ” ايه بى سي نيوز” الاخبارية الامريكية ان قيادة العمليات الهجومية العالمية بسلاح الجو الامريكى لم يكشف عن نتائج تجربة اطلاق هذا الصاروخ الذى لم يكون مزودا بالذخيرة .

وقالت الشبكة ان الصاروخ وهو من طراز ” مينتمان- 3″ اطلق من موقع سرى فى قاعدة ” فاندنبرج ” الجوية الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترا شمال غرب مدينة ” لوس انجلوس ” الامريكية ، حيث انه من المفترض ان يقطع مسافة قدرها 4200 كيلومترا قبل الوصول الى هدفه فى المحيط الهادى.

تجدر الاشارة الى ان الجيش الامريكى يقوم سنويا باجراء عدة تجارب صاروخية انطلاقا من قاعدة ” فاندنبرج ” وذلك بغرض التحقق من مدى دقتها وامكانية الاعتماد عليها فى المستقبل ، حيث من المقرر اجراء تجربة صاروخية اخرى يوم الخميس المقبل .

ا.ش.ا