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موسى وبولا بمؤتمر “دستور لكل المصريين” لمناقشة تمثيل الأقباط والمرأة.. السبت

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موسى وبولا بمؤتمر “دستور لكل المصريين” لمناقشة تمثيل الأقباط والمرأة.. السبت موسى وبولا بمؤتمر “دستور لكل المصريين” لمناقشة تمثيل الأقباط والمرأة.. السبت

عمرو موسى

ينظم الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان مؤتمرًا السبت القادم بعنوان دستور لكل المصريين ” يتحدث فيه السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والسفيرة مرفت التلاوى نائب رئيس لجنة المقومات الأساسية بالدستور والأنبا بولا ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلجنة الخمسين والدكتورة أمنة نصير ممثل الأزهر الشريف بلجنة الخمسين والمخرج خالد يوسف عضو اللجنة .

سيتم عرض آليات قانونية وعملية من خلال أوراق بحثية ومقارنة بدساتير العديد من دول العالم نحو” تمثيل عادل ونسبى للأقباط والمرأة فى الحياة البرلمانية والسياسية فى مصر ” .

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