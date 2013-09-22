رئيس ريال مدريد: لا أحد يؤثر على أنشيلوتي بخصوص كاسياس

مدريد (إفي): أكد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز اليوم الأحد في الجمعية العمومية الاعتيادية للنادي أنه لا يوجد أحد في مجلس الإدارة يؤثر في قرارات المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي خاصة فيما يتعلق بمن يتوجب عليه حراسة عرين الفريق.

وقال فلورنتينو ردا على مداخلات أحد الأعضاء الذي تحدث عن وجود "أيادي خفية" تلعب ضد الحارس إيكر كاسياس قائد الفريق "لا أحد يحق له اخبار مدرب بمن يجب أن يلعب ومن لا، خاصة في حالة كاسياس الذي يمتلك حب كل الادارة والجماهير، بالنسبة لي هو أفضل حارس في العالم".

وأضاف المسئول "أرغب في تبديد كل الشكوك، لم يتحدث أحد في ريال مدريد مع المدرب بخصوص هذا الموضوع، نحن سعداء بكاسياس وبدييجو لوبيز. إيكر محترف عظيم وسيعود لتحقيق الأمجاد".

يشار إلى أن كاسياس يمر بفترة صعبة مع ريال مدريد منذ نهاية الموسم الماضي حينما لم يشركه البرتغالي جوزيه مورينو مدرب الـ"ميرينجي" السابق أساسيا مع الفريق واعتمد على دييجو لوبيز وهو الأمر الذي استمر مع أنشيلوتي حتى مباراة جلطه سراي الأخيرة في دوري الأبطال، إلا أن "القديس" تعرض لاصابة دفعت المدرب لتغييره.

وردا على شكاوى بعض الأعضاء من تضخيم بعض وسائل الاعلام لأي شيء يتعلق بالنادي قال فلورنتينو "من الصعب أن تخرج المؤسسة يوميا لتكذيب كل الأنباء الخاطئة، سنعمل على تقوية وسائلنا الاعلامية الخاصة لكي لا يحدث أي لغط، لدينا قناة النادي فائقة الجودة التي تبث على الإنترنت".

وأضاف فلورنتينو "البعض يعتقد أنه بقلم أو مكبر صوت في يده يمتلك سلطة وتأثير ولكن الريال يتعلق بأعضائه وليس بصحفي أو وسيلة إعلام، ولكن طالما ظللت رئيسا للنادي سيكون الأمر في يد الادارة والأعضاء وليس أي شخص آخر".

على الرغم من هذا أشاد فلورنتينو بالأمناء من الصحفيين حيث قال "لدي الكثير من الأصدقاء في المجال الإعلامي، الكثير من الصحفيين يعملون وفقا لقيم ومعايير المهنة، التعميم أمر سيء، يجب علينا التفريق بين الجيد والسيء".

وأشار المسئول إلى أن الإعلام لعب دورا في كشف وقائع التزوير التي حدثت في الجمعية العمومية الاعتيادية للنادي تحت قيادة رامون كالديرون حينما صوت أشخاص لا يحق لهم.

وأضاف "النادي بفضل حرية الاعلام واحترام الصحافة نجح في كشف وجود سادة من أتلتيكو مدريد يصوتون في الجمعية العامة للريال وسادة من أليكانتي تسللوا لداخل الجمعية، هذه الأمور لا تحدث إلا اذا كنا متحدين".