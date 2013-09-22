مجدي يعقوب: على الدولة أن توفر نسبة من دخلها القومي لتحسين الصحة والبحث العلمي

كتب : محمد عاشور منذ 34 دقيقة

قال الدكتور مجدي يعقوب عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه يجب أن ينص الدستور على حق كل المواطنين في التأمين الصحي، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة أن توفر نسبة من دخلها القومي من أجل تحسين الأوضاع الصحية في مصر.

وأضاف يعقوب، خلال برنامج "لقاء خاص" على فضائية "دريم"، أنه يجب أن نزيد هذه النسبة عاما بعد عام، حتى تصير مصر إلى ما وصلت إليه الدول الكبرى، وأن يجب كل مصر العلاج المناسب، منوها بأن يجب أيضا الاهتمام بالبحث العلمي.

ونوه يعقوب بأن ظروف مصر الاقتصادية تقتضي على المواطنين أن يساعدوا الدولة، وأن يحافظوا على صحتهم، ويتبعوا خطوات الوقاية، مثل الامتناع عن التدخين.