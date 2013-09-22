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مجدي يعقوب: المصريون في حاجة إلى رئيس يلهمهم مثل "ديجول" أو "مانديلا"

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مجدي يعقوب: المصريون في حاجة إلى رئيس يلهمهم مثل "ديجول" أو "مانديلا" مجدي يعقوب: المصريون في حاجة إلى رئيس يلهمهم مثل "ديجول" أو "مانديلا"

كتب : محمد عاشور منذ 20 دقيقة

قال الدكتور مجدي يعقوب، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لا يحب أن يتحدث في السياسية، مشيرا إلى أنه ليس لديه الخبرة ليكون رأي في مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، أو البرلمانية.

وأضاف يعقوب، خلال برنامج "لقاء خاص"، أنه يجب أن يحدد الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وأن ينص على حق الشعب في محاسبة الرئيس إن أخطأ.

وأشار يعقوب إلى أن في حاجة إلى رئيس يلهم الشعب المصري، مثل شارل جيول في فرنسا، رغم أخطائه، ونيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا، رافضا التحدث عن إمكانية ترشح الفريق أول عبدالفتاح لرئاسة الجمهورية.

ودعا يعقوب الشعب المصري، إلى الالتفاف حول الدستور، بعد مناقشته، مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق لاستكمال البناء.

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