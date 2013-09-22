مندوبو المعارضة السورية في نيويورك مع افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة

كتب : ا ف ب منذ 39 دقيقة

وصل مندوبو الائتلاف الوطني السوري المعارض إلى نيويورك؛ حيث تفتتح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، كما جاء في بيان اليوم.

ويشارك في الوفد رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا ومسؤولان آخران هما ميشال كيلو وبرهان غليون.

ورفضت متحدثة باسم وفد المعارضة السورية إعطاء تفاصيل حول جدول أعمال الوفد الذي سيبقى في الولايات المتحدة حتى الأول من أكتوبر، لكنها أعلنت أنه سيجري سلسلة محادثات ثنائية.

وتأتي هذه الزيارة في حين توصلت واشنطن وموسكو إلى اتفاق في 14 سبتمبر حول تفكيك الأسلحة الكيميائية في سوريا التي قدمت أمس لائحة بترسانتها الكيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

والاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وروسيا في جنيف ووافقت عليه دمشق أبعد التهديد بتدخل عسكري أمريكي لمعاقبة النظام السوري على هجوم كيميائي في 21 أغسطس قرب دمشق.

وبحسب الولايات المتحدة، فإن أكثر من 1400 شخص لقوا مصرعهم في هذا الهجوم الذي نسبته واشنطن إلى نظام بشار الأسد الذي يؤكد من جهته أن مقاتلي المعارضة يقفون وراءه.