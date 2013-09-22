ائتلاف شباب الانتفاضة الفلسطينية : اغتيال الجندي الإسرائيلي نتاج طبيعي للاحتلال

أعلن ائتلاف شباب الانتفاضة في فلسطين أن العملية النوعية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في الخليل اليوم “الأحد ” نتاج طبيعي لحالة الغضب التي تنتاب الشارع الفلسطيني بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي .

وأضاف الائتلاف – في بيانٍ صحفي مساء اليوم – أن عملية اغتيال الجندي الإسرائيلي بمنطقة الخليل تأتي في الوقت الذي تتواصل فيه دعوات المستوطنين لمسيرات نحو القدس لتقسيمه واستمرار بناء المستوطنات والجدار وانسداد أفق أي حل سياسي.

وأكد البيان على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المقاومة الشعبية التي تبناها الائتلاف منذ انطلاقته .

ودعا الائتلاف إلى تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال والخروج يوم الجمعة المقبل في مسيرات حاشدة في كل مدن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة تحت مسمى جمعة الأقصى لنصرة المسجد المبارك ووقف التهويد بحق المقدسات .

أ ش أ