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نيابة الأقصر تأمر بحجز المتهمين في واقعة تسمم تلاميذ القرنة

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نيابة الأقصر تأمر بحجز المتهمين في واقعة تسمم تلاميذ القرنة نيابة الأقصر تأمر بحجز المتهمين في واقعة تسمم تلاميذ القرنة

أرشيفية

أمر المستشار أحمد الشنوانى مدير النيابة بالأقصر حجز المتهمين فى قضية تسمم 34 طالبا، وذلك على ذمة تحريات المباحث وتقرير مفتش الأغذية والصحة، يأتى ذلك بعد قرار اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بالتحقيق العاجل فى قضية تسمم 34 طالبا بمدرسة الشهيد سيد زكريا التابعة لإدارة القرنة التعليمية بالأقصر، إثر تناولهم مأكولات من محل خارج المدرسة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالاقصر قد ألقت القبض على شخصين وهما أصحاب المحل الذى باع” السندوتشات “للطلاب المصابين، وتم عرضهما على النيابة العامة للتحقيق التى أمرت بحجزهما.

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