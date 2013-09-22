باحث هولندى: السكر لا يقل خطورة على صحة الإنسان من السجائر والكحول

الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر من أبرز الأطعمة والمشروبات الضارة على صحة الإنسان، نظراً لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر، وهو أحد المواد التى ترفع خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر، والعديد من المضاعفات الصحية بعدها مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم المزمن، والعديد من الاضطرابات الصحية.

> وكشف خبير الصحة الهولندى بول فاندر فالبن، مدير عام الصحة بمدينة امستردام عن معلومات جديدة وخطيرة بشأن السكر، وأكد أنها المادة الأخطر التى يتعامل معها الإنسان يومياً على الإطلاق، وخطورتها تعادل السجائر والمشروبات الكحولية، ويجب أن تعامل نفس المعاملة الصارمة التى يلقونها ويصدر بشأنه تحذيرات واضحة لأنه من المواد القابلة لإدمان تناولها، وبشكل يفوق السجائر والكحوليات، بحيث لا يستطيع الشخص التوقف عن تناوله.

وأوصى الباحث الهولندى من خلال الدراسة التى أجراها بضرورة إضافة تحذيرات صحية على عبوات المشروبات الغازية والحلويات، وإضافة صور تحذيرية كما هو الحال مع السجائر والمشروبات الكحولية، وتحذير المستهليكن بأنها قابلة للإدمان وتسبب مشاكل صحية كبيرة.

وأضاف بول بضرورة فرض المزيد من الضرائب على السكر والحلويات والمشروبات السكرية للحد من معدلات الإقبال عليها، مع ضرورة وضع تعليمات صارمة بكميات السكر القصوى التى يجب أن تحتويها تلك الأطعمة والمشروبات، كى يدرك الناس طبيعة هذه المخاطر ولا ينخدعوا بطعمها الرائع.

وجاءت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لمؤسسة الصحة العامة الهولندية، كما نشرت مؤخراً بصحيفة ديلى ميل البريطانية.