تربية الحيوانات تمثل خطورة على المرأة الحامل

تعشق كثير من السيدات الحيوانات الأليفة، ويقبلن على تربيتها فى منازلهن، كما أن هناك أعمالا تفرض على المرأة التعامل مع هذه الحيوانات، مما يمثل بعض الخطورة على المرأة الحامل، ويؤكد دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، على ضرورة ارتداء القفازات مع ضرورة عدم لمس حيوانات المزارع الصغيرة إذا كانوا مصابين بالإسهال.

ويوضح يواقيم أن أكثر الأمراض التى تخشى المرأة أن تنتقل عن طريق الحيوانات هو فيروس الإيدز عن طريق القطط والكلاب، ولكن توجد العديد من الفيروسات الأخرى شبيه بالإيدز تسبب أمراضا فى عدد محدود من الحيوانات، لذا لابد من ملاحظة الحيوان عند شرائه، حتى لا يكون مريضا بالإسهال وغيرها من الأمراض التى قد تصيب المرأة الحامل، التى يجب أن تكون حريصة عند القيام بأى مجهود حتى لا تتعرض لمشاكل صحية، مع تجنب أى مصادر للعدوى بالأمراض كالقطط حتى يمر حملها بأمان.