الأهلي يجتمع ببرادلي بسبب غانا

أكد محمد يوسف المدير الفني للأهلي على سعيه لعقد اجتماع مع بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر للتنسيق بشأن اللاعبين الدوليين المقرر ضمهم لمعسكر الفراعنة استعدادا لغانا.

ويلعب الفراعنة مع غانا يوم 15 أكتوبر المقبل في ذهاب الجولة الحاسمة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل 2014.

وقال يوسف للصحفيين يوم الأحد: "هناك اجتماع سيجمعني ببرادلي للتنسيق حول اللاعبين الدوليين من أجل مباراة غانا ومصر، ولقاء الأهلي مع القطن الكاميروني".

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويلتقي مع القطن في الكاميرون يوم السادس من أكتوبر المقبل، قبل أسبوع من لقاء غانا.

وأضاف "سنتفق على الشكل الذي سينضم فيه لاعبي الأهلي للمنتخب، وأيضا هناك استعدادات لمعسكر الفراعنة ومباريات ودية وسنحاول التوفيق بين الأهلي ومصر".

واختتم يوسف "ندعم برادلي بكل قوة من أجل تحقيق حلم المونديال".