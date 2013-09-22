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بالصور.. محافظ مطروح يشارك الطلاب أول يوم دراسي ويعدهم بحل مشاكل المواصلات‎

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بالصور.. محافظ مطروح يشارك الطلاب أول يوم دراسي ويعدهم بحل مشاكل المواصلات‎ بالصور.. محافظ مطروح يشارك الطلاب أول يوم دراسي ويعدهم بحل مشاكل المواصلات‎

قام اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح بجولة تفقدية لعدد من مدارس المحافظة لمتابعة سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد تحت شعار في حب حيث تفقد مدرسة الكيلو 7 الإعدادية بنين ومدرسة الشيخ عطيوة الابتدائية بالكيلو 2 والمدرسة الثانوية الفنية بالكيلو 2 والمدرسة الثانوية بنات.

واستمع المحافظ خلال المرور على المدارس لبعض المشكلات التي يعانى منها الطلاب مع بداية العام الدراسي مثل وجود مراوح للتهوية بالفصول وأزمة نقص وسائل المواصلات بجميع الخطوط.

من جانبه ووجه المحافظ إلى مدير مديرة التربية والتعليم لتحقيق هذه المطالب فورا بتوفير المراوح بالفصول المطلوبة والتنسيق مع مشروع نقل الركاب وزيادة الأتوبيسات خاصة على خطوط الكيلو 7 والريفية وعلم الروم.

كما وجه المحافظ بإعطاء صلاحية كاملة لكافة مديري المدارس واتخاذ القرارات المناسبة في مصلحة الطالب مثل إلغاء طابور الصباح في حالة ارتفاع حرارة الجو وان يتم ترسيخ مبدأ الاحترام وأسلوب الحديث مع الطلبة بشكل لائق.

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